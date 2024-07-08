Минобороны раскрыло список химических веществ, применяемых ВСУ
Минобороны: Штурмовиков ВСУ оснащают гранатами с американским веществом "Си-Эс"
Штурмовые группы ВСУ оснащают газовыми гранатами с американским веществом "Си-Эс", заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сослался на показания украинских военнопленных.
Также бойцы имеют химические средства раздражающего действия под маркировкой "Терен-6" и самодельные химические боеприпасы. Причём при посредничестве Запада Киев применяет и списочные химикаты — "Би-Зет", синильную кислоту и хлорциан. Кроме того, используются аналоги боевого вещества "Табун", стоявшего на вооружении Вермахта в годы Великой Отечественной войны.
"Мы уже обращали ваше внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого вещества "Табун" ("Джи-эй"), которое включено в Список 1 Конвенции [о запрещении химического оружия] и использовалось фашистскими захватчиками... Подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов на освобождённых территориях в отношении ряда российских политических деятелей", — указал Кириллов.
Ранее в ходе брифинга Игорь Кириллов рассказал, сколько раз ВСУ применили нелетальное химическое оружие. Так, зафиксировано более 400 случаев. Они носят регулярный характер.
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