Штурмовые группы ВСУ оснащают газовыми гранатами с американским веществом "Си-Эс", заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он сослался на показания украинских военнопленных.

Также бойцы имеют химические средства раздражающего действия под маркировкой "Терен-6" и самодельные химические боеприпасы. Причём при посредничестве Запада Киев применяет и списочные химикаты — "Би-Зет", синильную кислоту и хлорциан. Кроме того, используются аналоги боевого вещества "Табун", стоявшего на вооружении Вермахта в годы Великой Отечественной войны.

"Мы уже обращали ваше внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого вещества "Табун" ("Джи-эй"), которое включено в Список 1 Конвенции [о запрещении химического оружия] и использовалось фашистскими захватчиками... Подразделения ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов на освобождённых территориях в отношении ряда российских политических деятелей", — указал Кириллов.