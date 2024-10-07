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7 октября, 03:50

«Согнали всех»: Наёмники из Польши расстреляли мирных жителей в Судже

Жители Суджи рассказали о зверствах поляков в Курской области

Наёмники из Польши, участвующие в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), расстреляли мирных жителей в Судже Курской области на глазах местных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам очевидцев, иностранные бойцы собрали толпу гражданских и безжалостно расстреляли стариков и молодежь.

«Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — рассказал один из беженцев, Дмитрий, уточнив, что в результате возникшей суматохи несколько человек успели сбежать.

Житель Суджи рассказал, как вывел жену и пятерых детей из-под обстрелов ВСУ
Житель Суджи рассказал, как вывел жену и пятерых детей из-под обстрелов ВСУ

Ранее другой житель Суджи рассказал, как наёмники из Грузии и Польши убивали горожан. По его словам, иностранные солдаты убивали мирных жителей с особой жестокостью.

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Telegram / Курская область

Анатолий Цейко
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