Наёмники из Польши, участвующие в конфликте на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), расстреляли мирных жителей в Судже Курской области на глазах местных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.

По словам очевидцев, иностранные бойцы собрали толпу гражданских и безжалостно расстреляли стариков и молодежь.

«Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — рассказал один из беженцев, Дмитрий, уточнив, что в результате возникшей суматохи несколько человек успели сбежать.