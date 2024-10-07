В Британии прознали о начавшемся после падения Угледара мятеже в ВСУ

Личный состав одной из бригад ВСУ поднял мятеж после того, как Угледар был освобождён российской армией. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в своём Youtube-блоге.

«Сегодня поступило сообщение, что бойцы ещё одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев», — заявил аналитик.

Меркурис отметил, что деморализация подразделений ВС Украины происходит не только на Угледарском направлении, но и по всей линии фронта. Украинские бойцы недовольны отсутствием подготовки и снаряжения, без которых они не могут оказывать сопротивление ВС РФ.