В Британии прознали о начавшемся после падения Угледара мятеже в ВСУ
Эксперт Меркурис: Одна из бригад ВСУ подняла мятеж после потери Угледара
Личный состав одной из бригад ВСУ поднял мятеж после того, как Угледар был освобождён российской армией. Об этом сообщил британский военный эксперт Александр Меркурис в своём Youtube-блоге.
«Сегодня поступило сообщение, что бойцы ещё одной бригады фактически подняли мятеж: они покинули положение и приняли участие в каком-то протесте возле города Николаев», — заявил аналитик.
Меркурис отметил, что деморализация подразделений ВС Украины происходит не только на Угледарском направлении, но и по всей линии фронта. Украинские бойцы недовольны отсутствием подготовки и снаряжения, без которых они не могут оказывать сопротивление ВС РФ.
«Мы получаем всё новые новости о масштабах катастрофы в Угледаре, и оказывается, что многие украинские войска, отправленные туда для пополнения 72-й бригады, защищавшей Угледар, просто отказались ехать», — подытожил аналитик.
Напомним, сообщения о том, что армия России взяла под контроль Угледар, начали распространяться 2 октября, когда наши парни подняли триколор РФ над зданием местной администрацией. К 6 числу город был полностью зачищен от ВСУ. Участвовавших в освобождении города бойцов представили к государственным наградам.
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