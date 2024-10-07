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7 октября, 09:33

«Едут и улыбаются!»: Угледарцы вывалили всё о массовом мародёрстве слинявших ВСУ

Жители Угледара заявили, что ВСУ занимались мародёрством перед отступлением

Жители освобождённого Угледара в ДНР рассказали, с какими ужасами им пришлось столкнуться со стороны украинских военных. Боевики ВСУ безжалостно убивали мирных граждан и разворовывали дома тех, кто успел покинуть населённый пункт.

По словам угледарцев, вэсэушники пытались буквально выбить людей из города. Они планомерно обстреливали из дронов дома, школу и больницу, где пряталось местное население. Кроме того, занимались мародёрством, забирая всё, что могли увезти.

«А как нас грабили, а как больницу взорвали, люди погибли. Со стороны Курахово вот такие болванки летели — и прямо в больницу. На пикапе гружёные ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли, всё. Едут и улыбаются!», — поделились угледарцы в интервью телеканалу «Звезда».

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Напомним, ВС РФ взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив российский флаг над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от вэсэушников. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. Отличившимся в этой операции вручили государственные награды.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Алёна Зиновьева
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