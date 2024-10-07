«Едут и улыбаются!»: Угледарцы вывалили всё о массовом мародёрстве слинявших ВСУ

Жители освобождённого Угледара в ДНР рассказали, с какими ужасами им пришлось столкнуться со стороны украинских военных. Боевики ВСУ безжалостно убивали мирных граждан и разворовывали дома тех, кто успел покинуть населённый пункт.

По словам угледарцев, вэсэушники пытались буквально выбить людей из города. Они планомерно обстреливали из дронов дома, школу и больницу, где пряталось местное население. Кроме того, занимались мародёрством, забирая всё, что могли увезти.