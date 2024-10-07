МО показало эффектный удар «Искандером» по ВСУ в Днепропетровской области

Ночью российские войска ударили оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер» по пункту временной дислокации 72-й бригады ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что противник прятался на территории промышленного предприятия Павлограда.

ВС РФ ударили «Искандером» по 72-й бригаде ВСУ на предприятии в Павлограде. Видео © Telegram / Минобороны России

«Кадры объективного контроля нанесения ночного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по пункту временной дислокации 72-й омбр ВСУ на территории промышленного предприятия Павлограда (Днепропетровская область)», — говорится в сообщении военного ведомства.