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8 октября, 06:55

Минобороны Южной Кореи: КНДР может военными поддержать Россию на Украине

Ким Чен Ын инспектирует армию КНДР. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын инспектирует армию КНДР. Обложка © ЦТАК

КНДР может направить своих военных для поддержки России на Украине, утверждает министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Чиновник напомнил, что недавно Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве, «похожий на военный союз».

«Возможность такого развертывания весьма вероятна», — отметил глава военного ведомства.

Ждать ли ядерной войны у границ России? Политолог объяснил, на что готов Ким Чен Ын
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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. В телеграме глава государства назвал его «самым дорогим другом». Кроме того, Ким поднял бокал за здоровье Путина.

Матвей Константинов
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