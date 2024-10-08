Минобороны Южной Кореи: КНДР может военными поддержать Россию на Украине

КНДР может направить своих военных для поддержки России на Украине, утверждает министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Чиновник напомнил, что недавно Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем партнёрстве, «похожий на военный союз».