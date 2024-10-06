Ждать ли ядерной войны у границ России? Политолог объяснил, на что готов Ким Чен Ын

Конфликт между КНДР и Южной Кореей, как считается, может завершиться ядерной войной у границ России. Однако политолог Юрий Светов не верит в серьёзность угроз взаимных угроз Пхеньяна и Сеула, мол, на Востоке демонстрация силы важнее её применения. По его словам, северокорейский лидер в рамках политической игры с соседями выстраивает линию защиты.

«Они создали ядерное оружие, и это гарантирует им защиту от нападения, иначе Северную Корею давно уничтожили бы, как Югославию», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он также подчеркнул, что никто до сих пор не решился напасть на КНДР, потому что сразу же последует ответ. По мнению эксперта, ответ Ким Чен Ына окажется весьма неприятным не только для Южной Кореи, но и для Японии с США. Кроме того, за Северную Корею готова заступиться Россия.

«Напасть на КНДР сейчас — значит получить ответ и от России. Сейчас идёт политическая игра, но если ядерное оружие будет использовано, сложно сказать, что можно ожидать», — заключил политолог.