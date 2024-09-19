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19 сентября, 02:40

В КНДР прошли испытания двух новых ракет

ЦТАК: КНДР успешно испытала баллистическую и стратегическую крылатую ракету

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском новой ракеты. Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском новой ракеты. Обложка © ЦТАК

В КНДР прошли успешные испытания двух новых ракет — стратегической крылатой и баллистической. За их ходом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.

Сообщается, что новая тактическая баллистическая ракета оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн. Целью её испытаний было подтверждение точности удара. Что касается стратегической ракеты, то там была увеличена мощность. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен запусками.

В КНДР впервые показали фото секретного объекта по обогащению урана
В КНДР впервые показали фото секретного объекта по обогащению урана

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. В ходе визита северокорейский лидер поставил ряд задач, в числе которых увеличение числа центрифуг для обогащения урана.

Оксана Попова
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