В КНДР прошли испытания двух новых ракет
ЦТАК: КНДР успешно испытала баллистическую и стратегическую крылатую ракету
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за пуском новой ракеты. Обложка © ЦТАК
В КНДР прошли успешные испытания двух новых ракет — стратегической крылатой и баллистической. За их ходом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.
Сообщается, что новая тактическая баллистическая ракета оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн. Целью её испытаний было подтверждение точности удара. Что касается стратегической ракеты, то там была увеличена мощность. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен запусками.
Ранее глава КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. В ходе визита северокорейский лидер поставил ряд задач, в числе которых увеличение числа центрифуг для обогащения урана.