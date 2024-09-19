В КНДР прошли испытания двух новых ракет

В КНДР прошли успешные испытания двух новых ракет — стратегической крылатой и баллистической. За их ходом наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, передаёт ЦТАК.

Сообщается, что новая тактическая баллистическая ракета оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 тонн. Целью её испытаний было подтверждение точности удара. Что касается стратегической ракеты, то там была увеличена мощность. По информации ЦТАК, Ким Чен Ын остался доволен запусками.