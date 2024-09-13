В КНДР впервые показали фото секретного объекта по обогащению урана
Ким Чен Ын осмотрел секретный объект КНДР по обогащению урана
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений. Обложка © ЦТАК
Северокорейской публике впервые показали секретный объект по обогащению урана, который используют при создании ядерного оружия. Его продемонстрировали после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
«Северная Корея в 2010 году приглашала американского учёного в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана, расположенный на территории ядерного комплекса в Ёнбёне в провинции Северная Пхёнан, но непосредственно широкой публике он представлен впервые», — пишет агентство.
Напомним, что ранее Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. В результате осмотра глава КНДР приказал увеличить число центрифуг для обогащения урана. Помимо этого он обозначил цели для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия.