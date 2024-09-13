В КНДР впервые показали фото секретного объекта по обогащению урана

Северокорейской публике впервые показали секретный объект по обогащению урана, который используют при создании ядерного оружия. Его продемонстрировали после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерных вооружений, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Северная Корея в 2010 году приглашала американского учёного в сфере ядерной физики Зигфрида Хеккера и показывала ему объект по обогащению урана, расположенный на территории ядерного комплекса в Ёнбёне в провинции Северная Пхёнан, но непосредственно широкой публике он представлен впервые», — пишет агентство.