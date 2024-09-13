Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал КНДР "в геометрической прогрессии"
Лидер КНДР Ким Чен Ын поручил нарастить ядерный арсенал "в геометрической прогрессии". Обложка © ЦТАК
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил Институт ядерного оружия и базу по производству ядерных материалов для атомного оружия. В ходе визита северокорейский лидер поставил ряд задач, в числе которых увеличение числа центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщает ЦТАК.
Во время посещения объектов по производству ядерных материалов он ознакомился с процессом изготовления боеголовок для ЯО, после чего обозначил цели для увеличения производства ядерного вещества для атомного оружия.
Так, он поручил увеличить количество центрифуг для обогащения урана. Ким Чен Ын пояснил, что это нужно для выполнения задачи по наращиванию арсенала «в геометрической прогрессии» .
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проконтролировал испытания последних разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе демонстрации политик наблюдал за тем, как новые дроны поражают цели на различных дистанциях, как на суше, так и на море.