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Регион
2 июля, 00:45

КНДР испытала тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

В КНДР провели успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5". Как сообщает ЦТАК, она способна нести сверхбольшую боеголовку класса весом 4,5 тонны.

Главное управление ракетостроения Северной Кореи осуществило запуск двух ракет на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км. Сообщается, что испытания прошли успешно.

"Это было сделано в целях подтверждения стабильности полёта и точности попадания", — подчёркивает агентство.

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Ранее северокорейские власти вновь произвели запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея заявил, что эта ракета ещё не была опознана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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