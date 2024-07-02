КНДР испытала тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

В КНДР провели успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5". Как сообщает ЦТАК, она способна нести сверхбольшую боеголовку класса весом 4,5 тонны.

Главное управление ракетостроения Северной Кореи осуществило запуск двух ракет на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км. Сообщается, что испытания прошли успешно.

"Это было сделано в целях подтверждения стабильности полёта и точности попадания", — подчёркивает агентство.