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Регион
30 июня, 21:29

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря

Yonhap: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские власти вновь произвели запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Как пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, эта ракета ещё не была опознана.

Помимо того, агентство сообщило о том, какие меры реагирования предприняли южнокорейские военные. По данным журналистов, они проводят анализ полёта снаряда.

КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР направила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В прошлый раз Life.ru писал, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в ночь на 26 июня. Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея тогда сообщил, что она пролетела 250 километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Алексей Соловьёв
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