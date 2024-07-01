КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря

Северокорейские власти вновь произвели запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Как пишет Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, эта ракета ещё не была опознана.

Помимо того, агентство сообщило о том, какие меры реагирования предприняли южнокорейские военные. По данным журналистов, они проводят анализ полёта снаряда.