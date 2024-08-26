Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 03:08

Ким Чен Ын провёл испытания новых беспилотников

ЦТАК: Ким Чен Ын руководил испытаниями новых беспилотников КНДР

Ким Чен Ын лично контролировал испытания БПЛА. Судя по фото, он остался ими доволен. Обложка © Официальный сайт ЦТАК

Ким Чен Ын лично контролировал испытания БПЛА. Судя по фото, он остался ими доволен. Обложка © Официальный сайт ЦТАК

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал испытания последних разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В ходе демонстрации политик наблюдал за тем, как новые дроны поражают цели на различных дистанциях, как на суше, так и на море.

Представленные беспилотники успешно прошли маршрут, обнаружили и уничтожили цели. Фото © Официальный сайт ЦТАК

Представленные беспилотники успешно прошли маршрут, обнаружили и уничтожили цели. Фото © Официальный сайт ЦТАК

ЦТАК уточняет, что представленные беспилотники смогли пройти заранее заданный маршрут, обнаружить и уничтожить цели. Лидер КНДР отметил важность совершенствования характеристик таких аппаратов в контексте военной науки и боевого опыта. Он подчеркнул, что следует увеличивать производство как стратегических, так и тактических дронов, включая дронов-камикадзе.

Глава Северной Кореи также призвал к разработке подводных ударных беспилотных аппаратов наряду с традиционными стратегическими системами, такими как ядерные торпеды. В своём обращении он подчеркнул необходимость внедрения искусственного интеллекта в развитие дронов и выразил удовлетворение результатами испытаний. По его словам, новейшее вооружение должно как можно быстрее быть передано Корейской народной армии.

Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею
Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел КНДР осудило атаку ВСУ на Курскую область, назвав её актом агрессии и терроризма. Официальный представитель ведомства заявил, что нападение, организованное «марионеточной кликой» Владимира Зеленского при поддержке США и Запада, является нарушением территориальной целостности РФ и преступлением против мирного населения.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Ким Чен Ын
  • Северная корея
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров