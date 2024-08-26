Ким Чен Ын провёл испытания новых беспилотников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал испытания последних разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В ходе демонстрации политик наблюдал за тем, как новые дроны поражают цели на различных дистанциях, как на суше, так и на море.

Представленные беспилотники успешно прошли маршрут, обнаружили и уничтожили цели. Фото © Официальный сайт ЦТАК

ЦТАК уточняет, что представленные беспилотники смогли пройти заранее заданный маршрут, обнаружить и уничтожить цели. Лидер КНДР отметил важность совершенствования характеристик таких аппаратов в контексте военной науки и боевого опыта. Он подчеркнул, что следует увеличивать производство как стратегических, так и тактических дронов, включая дронов-камикадзе.

Глава Северной Кореи также призвал к разработке подводных ударных беспилотных аппаратов наряду с традиционными стратегическими системами, такими как ядерные торпеды. В своём обращении он подчеркнул необходимость внедрения искусственного интеллекта в развитие дронов и выразил удовлетворение результатами испытаний. По его словам, новейшее вооружение должно как можно быстрее быть передано Корейской народной армии.