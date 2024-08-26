Ким Чен Ын провёл испытания новых беспилотников
ЦТАК: Ким Чен Ын руководил испытаниями новых беспилотников КНДР
Ким Чен Ын лично контролировал испытания БПЛА. Судя по фото, он остался ими доволен. Обложка © Официальный сайт ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал испытания последних разработок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В ходе демонстрации политик наблюдал за тем, как новые дроны поражают цели на различных дистанциях, как на суше, так и на море.
Представленные беспилотники успешно прошли маршрут, обнаружили и уничтожили цели. Фото © Официальный сайт ЦТАК
ЦТАК уточняет, что представленные беспилотники смогли пройти заранее заданный маршрут, обнаружить и уничтожить цели. Лидер КНДР отметил важность совершенствования характеристик таких аппаратов в контексте военной науки и боевого опыта. Он подчеркнул, что следует увеличивать производство как стратегических, так и тактических дронов, включая дронов-камикадзе.
Глава Северной Кореи также призвал к разработке подводных ударных беспилотных аппаратов наряду с традиционными стратегическими системами, такими как ядерные торпеды. В своём обращении он подчеркнул необходимость внедрения искусственного интеллекта в развитие дронов и выразил удовлетворение результатами испытаний. По его словам, новейшее вооружение должно как можно быстрее быть передано Корейской народной армии.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел КНДР осудило атаку ВСУ на Курскую область, назвав её актом агрессии и терроризма. Официальный представитель ведомства заявил, что нападение, организованное «марионеточной кликой» Владимира Зеленского при поддержке США и Запада, является нарушением территориальной целостности РФ и преступлением против мирного населения.