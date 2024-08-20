Военнослужащий КНДР перебежал в Южную Корею

Северокорейский военнослужащий сбежал из своей страны в Южную Корею. Как передаёт агентство Yonhap со ссылкой на представителей южнокорейских вооружённых сил, боец Корейской народной армии (КНА) сделал это, перебежав границу на востоке КНДР.

По данным издания, военный из Северной Кореи совершил побег в ночь на 20 августа в районе уезда Косон, находящегося в провинции Канвондо. Стоит отметить, что это место расположено на самом восточном краю границы между двумя государствами.

"Сегодня на рассвете один северокорейский военнослужащий пересёк демаркационную линию и выразил намерение перебежать на юг", — заявил один из представителей ВС Южной Кореи.

Он подчеркнул, что после незаконного пересечения госграницы за нарушителем следили. Также сообщается, что боец КНА двигался на юг, но в итоге его взяли под стражу.

Помимо этого, журналисты рассказали о судьбе перебежчика. Согласно предоставленным сведениям, военные передали его соответствующим органам, которым предстоит выяснить детали перехода северокорейского военнослужащего на юг.