Солдаты Южной Кореи вновь открыли огонь из-за пересечения границы военными КНДР
Солдаты Южной Кореи открыли предупредительный огонь из-за пересечения границы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yeongsik Im
Северокорейские солдаты вновь нарушили границу с Южной Кореей. Они покинули территорию только после открытия предупредительного огня, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.
Нарушение границы произошло 18 июня в 8:30 по местному времени. Военные КНДР в количестве 20–30 человек находились в демилитаризованной зоне, которая разделяет страны, и на какое-то время перешли на южнокорейскую сторону. Пограничники попросили их вернуться на свою территорию и открыли предупредительный огонь. При себе у нарушителей были инструменты для проведения специальных работ. В Южной Корее отметили, что солдаты могли пересечь границу случайно из-за высокого уровня растительности, в которой они не заметили предупреждающие знаки.
Напомним, что это уже второе нарушение государственных границ северокорейскими солдатами за последние две недели. "Случайное вторжение" уже случалось 9 июня, тогда оно объяснялось также порослью. Обострение отношений между странами дополняется акцией КНДР с воздушными шарами, которые они наполняют помоями и отправляют на территорию Южной Кореи.