Солдаты Южной Кореи вновь открыли огонь из-за пересечения границы военными КНДР

Нарушение границы произошло 18 июня в 8:30 по местному времени. Военные КНДР в количестве 20–30 человек находились в демилитаризованной зоне, которая разделяет страны, и на какое-то время перешли на южнокорейскую сторону. Пограничники попросили их вернуться на свою территорию и открыли предупредительный огонь. При себе у нарушителей были инструменты для проведения специальных работ. В Южной Корее отметили, что солдаты могли пересечь границу случайно из-за высокого уровня растительности, в которой они не заметили предупреждающие знаки.