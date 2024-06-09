Продолжение мусорных баталий: КНДР вновь осыпала Южную Корею шарами с навозом
Yonhap: КНДР с субботы отправила в Южную Корею более 300 шаров с мусором
КНДР с субботы отправила в Южную Корею более 300 шаров с мусором. Обложка © X / Aresinfoservice
КНДР с субботы отправила в Южную Корею более 300 шаров, набитых отходами и мусором. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Объединённое командование начальников штабов.
"По состоянию на 10 часов утра (04:00 мск) Объединённый комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы", — сказано в тексте публикации.
Из 330 посланных шаров более 80 сумели достичь цели, доставив содержимое на территорию Южной Кореи. Остальные "подарки" от соседней страны, по информации агентства, не долетели до места назначения.
Содержимое шаров осталось неизменным: различные отходы, бумага и пластик.
Впервые КНДР решила удивить своих соседей 29 мая, отправив в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором, навозом и прочими отходами. Затем северокорейцы решили повторить полюбившуюся им акцию в ответ на распространение в Южной Корее пропагандистских листовок с агитацией против Северной Кореи. Южнокорейские активисты не стали сидеть сложа руки и запустили в сторону обидчика десять шаров с долларами и флешками, содержащими музыкальные клипы и сериалы производства Южной Кореи.