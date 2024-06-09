Продолжение мусорных баталий: КНДР вновь осыпала Южную Корею шарами с навозом

КНДР с субботы отправила в Южную Корею более 300 шаров, набитых отходами и мусором. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Объединённое командование начальников штабов.

"По состоянию на 10 часов утра (04:00 мск) Объединённый комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы", — сказано в тексте публикации.

Из 330 посланных шаров более 80 сумели достичь цели, доставив содержимое на территорию Южной Кореи. Остальные "подарки" от соседней страны, по информации агентства, не долетели до места назначения.