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Регион
3 июня, 07:03

Сеул дал политический ответ КНДР, забросавшей Южную Корею навозом

Yonhap: Сеул приостановил действие межкорейского военного соглашения с Пхеньяном

Совет национальной безопасности Республики Корея (Южная Корея) принял решение о приостановке действия межкорейского военного соглашения. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

В сообщении сказано, что действие договора отменяется до тех пор, пока доверие между Сеулом и Пхеньяном не будет восстановлено. Соглашение было принято в 2018 году.

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Напомним, что в последнее время Северная Корея стала забрасывать Южную воздушными шарами с мусором и навозом. О первой такой "атаке" стало известно 20 мая. Непрошеные подарки рассыпались по всей территории страны, долетев даже юго-восточного региона Южный Кёнсан. 1 июня ситуация повторилась — со стороны КНДР полетела вторая партия дурно пахнущих аэростатов.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Юрий Лысенко
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