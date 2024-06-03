Сеул дал политический ответ КНДР, забросавшей Южную Корею навозом

Совет национальной безопасности Республики Корея (Южная Корея) принял решение о приостановке действия межкорейского военного соглашения. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.

В сообщении сказано, что действие договора отменяется до тех пор, пока доверие между Сеулом и Пхеньяном не будет восстановлено. Соглашение было принято в 2018 году.