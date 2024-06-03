Сеул дал политический ответ КНДР, забросавшей Южную Корею навозом
Yonhap: Сеул приостановил действие межкорейского военного соглашения с Пхеньяном
Совет национальной безопасности Республики Корея (Южная Корея) принял решение о приостановке действия межкорейского военного соглашения. Об этом пишет информационное агентство Yonhap.
В сообщении сказано, что действие договора отменяется до тех пор, пока доверие между Сеулом и Пхеньяном не будет восстановлено. Соглашение было принято в 2018 году.
Напомним, что в последнее время Северная Корея стала забрасывать Южную воздушными шарами с мусором и навозом. О первой такой "атаке" стало известно 20 мая. Непрошеные подарки рассыпались по всей территории страны, долетев даже юго-восточного региона Южный Кёнсан. 1 июня ситуация повторилась — со стороны КНДР полетела вторая партия дурно пахнущих аэростатов.
Shutterstock / FOTODOM / Svet foto