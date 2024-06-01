КНДР второй раз за неделю запустила шары с мусором и навозом в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Военные призвали граждан не приближаться к предметам и говорить про их обнаружение властям. Также сообщается про СМС-рассылку с оповещением, что в небе в окрестностях Сеула обнаружили неопознанные предметы, которые могут быть пропагандистскими листовками из КНДР.

До этого Пхеньян предупреждал о намерении разбросать мусор в приграничных районах — это ответ на распространение в Сеуле листовок с агитацией против Северной Кореи.