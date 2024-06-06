K-pop и доллары против мусора и навоза: Южная Корея нанесла ответный "удар" КНДР воздушными шарами

Активисты из Южной Кореи направили в КНДР воздушные шары с южнокорейскими сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По его данным, активисты из "Коалиции за свободную Северную Корею" запустили десять воздушных шаров с 200 тысячами бюллетеней, содержащих критику режима, а также долларами и пятью тысячами флешек с музыкальными клипами и сериалами. Акция стала ответом на действия Пхеньяна, который за последние несколько дней отправил в Южную Корею почти тысячу шаров с мусором и навозом.