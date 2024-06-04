В Южной Корее решили приостановить соглашение с КНДР из-за шаров с мусором и навозом

Правительство Южной Кореи согласилось полностью приостановить действие пакта с Северной Кореей о снижении напряжённости от 2018 года после инцидента с воздушными шарами, наполненными мусором, передаёт агентство Yonhap.

Инициативу одобрили на заседании кабмина, которое состоялось на следующий день после решения президента Совета национальной безопасности приостановить действие Всеобъемлющего военного соглашения. Предложение направят на подпись главе Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

"[Приостановление действия пакта] является законным в соответствии с процедурами, предусмотренными нашим законом, позволяет проводить военные учения, которые были ограничены вблизи военной демаркационной линии в соответствии с военным соглашением от 19 сентября, и позволяет нам принимать более достаточные и немедленные действия против провокаций Северной Кореи", — пояснил в ходе правительственного заседания премьер-министр Хан Дак Су.