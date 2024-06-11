Южная Корея заявила о "случайном вторжении" 20 солдат со стороны КНДР

В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат из КНДР, по которым пришлось открыть предупредительный огонь. Об этом сообщили в Объединённом командовании начальников штабов (ОКНШ) в Сеуле. По их сведениям, группа людей в количестве 20 человек несколько раз перешла линию границы в демилитаризованной зоне между странами, но вышло это, по всей видимости, по ошибке.