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11 июня, 05:24

Южная Корея заявила о "случайном вторжении" 20 солдат со стороны КНДР

В Южной Корее заявили о случайном вторжении солдат из КНДР, по которым пришлось открыть предупредительный огонь. Об этом сообщили в Объединённом командовании начальников штабов (ОКНШ) в Сеуле. По их сведениям, группа людей в количестве 20 человек несколько раз перешла линию границы в демилитаризованной зоне между странами, но вышло это, по всей видимости, по ошибке.

В Сеуле рассказали, что демилитаризованная зона сейчас густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки почти не разглядеть.

"После предупредительных выстрелов они сразу вернулись на северокорейскую сторону. Мы считаем, что они не имели намерения вторгнуться на нашу территорию", — приводит РИА "Новости" слова представителя ОКНШ Ли Сон Чжуна.

Южная Корея будет изматывать КНДР громкоговорителями в ответ на шары с навозом
Южная Корея будет изматывать КНДР громкоговорителями в ответ на шары с навозом

Напомним, что пару недель назад в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей было зафиксировано обострение, но иного рода. 29 мая "северяне" направили в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила соседям шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Северокорейцы на этом решили не останавливаться и направили к соседям ещё одну армаду шаров с мусором и навозом.

Обложка ©

EPA / YONHAP SOUTH KOREA OUT

Марина Калегина
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