Южная Корея будет изматывать КНДР громкоговорителями в ответ на шары с навозом
Южная Корея вновь запустит громкоговорители на границе с КНДР
Руководство Южной Кореи приняло решение повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры" в ответ на новую отправку мусорных шаров от северокорейского соседа. Об этом сообщает администрация президента.
"Режиму Северной Кореи будет сложно вынести принимаемые нами меры, но эти меры будут нести свет и надежду населению и армии Северной Кореи. Сегодня установим громкоговорители и запустим вещание", — сказано в заявлении администрации президента Республики Корея.
В Сеуле традиционно переложили рост напряжённости на Пхеньян. В совещании южнокорейского Совбеза приняли участие начальник профильного управления администрации Чан Хо Чжин, министр обороны Син Вон Сик, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр объединения Ким Ён Хо и другие.
Обмен "любезностями" между двумя странами идёт уже не первый день. Так, 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила соседям шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Северокорейцы на этом решили не останавливаться и направили к соседям ещё одну армаду шаров с мусором и навозом.
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