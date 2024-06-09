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9 июня, 08:40

Южная Корея будет изматывать КНДР громкоговорителями в ответ на шары с навозом

Южная Корея вновь запустит громкоговорители на границе с КНДР

Руководство Южной Кореи приняло решение повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры" в ответ на новую отправку мусорных шаров от северокорейского соседа. Об этом сообщает администрация президента.

"Режиму Северной Кореи будет сложно вынести принимаемые нами меры, но эти меры будут нести свет и надежду населению и армии Северной Кореи. Сегодня установим громкоговорители и запустим вещание", — сказано в заявлении администрации президента Республики Корея.

В Сеуле традиционно переложили рост напряжённости на Пхеньян. В совещании южнокорейского Совбеза приняли участие начальник профильного управления администрации Чан Хо Чжин, министр обороны Син Вон Сик, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр объединения Ким Ён Хо и другие.

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Обмен "любезностями" между двумя странами идёт уже не первый день. Так, 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила соседям шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Северокорейцы на этом решили не останавливаться и направили к соседям ещё одну армаду шаров с мусором и навозом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Владимир Озеров
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