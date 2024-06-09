Южная Корея будет изматывать КНДР громкоговорителями в ответ на шары с навозом

Руководство Южной Кореи приняло решение повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры" в ответ на новую отправку мусорных шаров от северокорейского соседа. Об этом сообщает администрация президента.

"Режиму Северной Кореи будет сложно вынести принимаемые нами меры, но эти меры будут нести свет и надежду населению и армии Северной Кореи. Сегодня установим громкоговорители и запустим вещание", — сказано в заявлении администрации президента Республики Корея.