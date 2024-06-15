Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе
Yonhap: Армия КНДР строит стены и дороги в демилитаризованной зоне
Вооружённые силы КНДР ведут строительство дорог и стен в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. Об этом пишет информационное агентство Yonhap (Рёнхап), ссылаясь на анонимный источник среди южнокорейских ВС.
"В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне", — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что пока неясно, собираются ли военные КНДР построить стену по всей границе. Он допускает, что задачей северокорейских военных может быть только создание фортификаций в нескольких местах.
Ранее Life.ru рассказывал, как южнокорейские пограничники столкнулись с "непреднамеренным вторжением" военнослужащих из Северной Кореи. В сеульском генштабе сообщили, что группа из 20 человек несколько раз пересекла линию границы в демилитаризованной зоне, но это, вероятнее всего, произошло из-за ошибки — ДМЗ настолько заросла густой травой, что пограничные знаки стали нечитаемыми.
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