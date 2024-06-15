ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 11:31

Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе

Yonhap: Армия КНДР строит стены и дороги в демилитаризованной зоне

Вооружённые силы КНДР ведут строительство дорог и стен в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. Об этом пишет информационное агентство Yonhap (Рёнхап), ссылаясь на анонимный источник среди южнокорейских ВС.

"В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне", заявил собеседник агентства.

Он отметил, что пока неясно, собираются ли военные КНДР построить стену по всей границе. Он допускает, что задачей северокорейских военных может быть только создание фортификаций в нескольких местах.

В японской Окинаве взвыли сирены из-за "неопознанного снаряда" из КНДР
В японской Окинаве взвыли сирены из-за "неопознанного снаряда" из КНДР

Ранее Life.ru рассказывал, как южнокорейские пограничники столкнулись с "непреднамеренным вторжением" военнослужащих из Северной Кореи. В сеульском генштабе сообщили, что группа из 20 человек несколько раз пересекла линию границы в демилитаризованной зоне, но это, вероятнее всего, произошло из-за ошибки — ДМЗ настолько заросла густой травой, что пограничные знаки стали нечитаемыми.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Joshua Davenport

Юрий Лысенко
  • Новости
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров