Южная Корея заподозрила КНДР в строительстве стены на границе

Вооружённые силы КНДР ведут строительство дорог и стен в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Северную и Южную Кореи. Об этом пишет информационное агентство Yonhap (Рёнхап), ссылаясь на анонимный источник среди южнокорейских ВС.

"В последнее время северокорейские военные возводят стены, роют землю и строят дороги в некоторых районах между Военной демаркационной линией и Северной пограничной линией в демилитаризованной зоне", — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что пока неясно, собираются ли военные КНДР построить стену по всей границе. Он допускает, что задачей северокорейских военных может быть только создание фортификаций в нескольких местах.