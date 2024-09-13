Шойгу провёл переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Cекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, куда сегодня, 13 сентября, прибыла российская делегация.

Визит в Пхеньян для порадовал российскую сторону исключительно доверительной и дружеской обстановкой в русле договорённостей Ким Чен Ын и президента РФ Владимира Путина во время визита последнего в Северную Корею в июне.

«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — рассказали в Совбезе.