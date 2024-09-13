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13 сентября, 08:39

Шойгу провёл переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Cекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, куда сегодня, 13 сентября, прибыла российская делегация.

Визит в Пхеньян для порадовал российскую сторону исключительно доверительной и дружеской обстановкой в русле договорённостей Ким Чен Ын и президента РФ Владимира Путина во время визита последнего в Северную Корею в июне.

«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — рассказали в Совбезе.

Проведённые переговоры существенно и благотворно повлияют на реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.

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Напомним, что Владимир Путин побывал в Северной Корее 18 июня. После переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном был подписан тот самый Договор о всеобъемлющем партнёрстве между странами. Документ также предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Озеров
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