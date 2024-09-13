Шойгу провёл переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Cекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, куда сегодня, 13 сентября, прибыла российская делегация.
Визит в Пхеньян для порадовал российскую сторону исключительно доверительной и дружеской обстановкой в русле договорённостей Ким Чен Ын и президента РФ Владимира Путина во время визита последнего в Северную Корею в июне.
«В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки», — рассказали в Совбезе.
Проведённые переговоры существенно и благотворно повлияют на реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами.
Напомним, что Владимир Путин побывал в Северной Корее 18 июня. После переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном был подписан тот самый Договор о всеобъемлющем партнёрстве между странами. Документ также предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав