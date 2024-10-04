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3 октября, 23:25

Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия при агрессии против КНДР

Ким Чен Ын инспектирует учебную базу спецназа в западной части КНДР. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын инспектирует учебную базу спецназа в западной части КНДР. Обложка © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готова задействовать все свои наступательные силы, в том числе и ядерные, в случае агрессии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении северокорейский лидер подчеркнул, что в ответ на любые попытки Южной Кореи и США нарушить суверенитет республики, Пхеньян может использовать ядерное оружие.

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Ранее сообщалось, что если между Северной и Южной Кореей разгорится полномасштабный военный конфликт, то уже за его первый год мировая экономика потеряет четыре триллиона долларов.

Артём Гапоненко
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