Ким Чен Ын пригрозил применением ядерного оружия при агрессии против КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готова задействовать все свои наступательные силы, в том числе и ядерные, в случае агрессии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении северокорейский лидер подчеркнул, что в ответ на любые попытки Южной Кореи и США нарушить суверенитет республики, Пхеньян может использовать ядерное оружие.