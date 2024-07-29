Bloomberg подсчитал, во сколько миру обойдётся война двух Корей
Bloomberg: Война между Южной Кореей и КНДР обойдётся в 3,9% мирового ВВП
Если между Северной и Южной Кореей разгорится полномасштабный военный конфликт, то уже за его первый год мировая экономика потеряет 4 триллиона долларов, или 3,9% общемирового ВВП. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проведённый анализ.
"Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП", — сказано в тексте.
В материале также приводится прогноз о том, что ВВП Южной Кореи упадёт на 37,5% за первый год конфликта. В свою очередь, Китай и США потеряют 5% и 2,3% соответственно. Причина таких убытков кроется в том, что Южная Корея не сможет в такой ситуации поддерживать производство полупроводников и обеспечивать безопасность логистических путей для их поставок соседям. Сегодня страна изготавливает 41% чипов типа DRAM и 33% чипов типа NAND.
Вместе с тем общую вероятность начала такого конфликта Bloomberg оценивает как "очень низкую", но нулевой её назвать тоже нельзя. Гипотетически если однопартийный режим КНДР падёт, то мировая экономика потеряет 0,5% ВВП. В свою очередь, этот показатель у Южной Кореи снизится на 2,5%. При этом Китай потеряет 0,5%, а Штаты — 0,4%. Главной проблемой при подобном развитии сюжета станет то, что у Северной Кореи есть ядерные боеголовки, из-за чего в конфликт будут втянуты США и Китай.
Пока между Северной и Южной Кореей проходят лишь мусорные баталии и тестовые пуски ракет в сторону моря, однако ранее МИД КНДР заявил, что США, Япония и Южная Корея планируют создать аналог НАТО в азиатском регионе, что, по сути, будет означать для корейцев появление рядом агрессивного военного блока с кучей американских лагерей и оружия. Безусловно, это накалит и без того напряжённую обстановку.
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