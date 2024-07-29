Bloomberg подсчитал, во сколько миру обойдётся война двух Корей

Если между Северной и Южной Кореей разгорится полномасштабный военный конфликт, то уже за его первый год мировая экономика потеряет 4 триллиона долларов, или 3,9% общемирового ВВП. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проведённый анализ.

"Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может оставить миллионы погибших и обойтись мировой экономике в 4 триллиона долларов в первый год, или 3,9% от общемирового ВВП", — сказано в тексте.

В материале также приводится прогноз о том, что ВВП Южной Кореи упадёт на 37,5% за первый год конфликта. В свою очередь, Китай и США потеряют 5% и 2,3% соответственно. Причина таких убытков кроется в том, что Южная Корея не сможет в такой ситуации поддерживать производство полупроводников и обеспечивать безопасность логистических путей для их поставок соседям. Сегодня страна изготавливает 41% чипов типа DRAM и 33% чипов типа NAND.