КНДР устроила Южной Корее новую "бомбардировку" мусором

Объединённое командование начальников штабов Республики Корея сообщило о новой "атаке" страны воздушными шарами с мусором, запущенными из КНДР. "Бомбардировка" отходами затронула провинцию Кёнгидо, приводит заявление военных Yonhap.

Южнокорейцев призвали не подходить к упавшим воздушным шарам и не трогать их груз. В случае обнаружения подобных "гостинцев" жителям страны посоветовали обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть.