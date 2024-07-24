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24 июля, 00:56

КНДР устроила Южной Корее новую "бомбардировку" мусором

Yonhap: КНДР вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с отходами

Шар с мусором, запущенный из Северной в Южную Корею. Обложка © X / Aresinfoservice

Шар с мусором, запущенный из Северной в Южную Корею. Обложка © X / Aresinfoservice

Объединённое командование начальников штабов Республики Корея сообщило о новой "атаке" страны воздушными шарами с мусором, запущенными из КНДР. "Бомбардировка" отходами затронула провинцию Кёнгидо, приводит заявление военных Yonhap.

Южнокорейцев призвали не подходить к упавшим воздушным шарам и не трогать их груз. В случае обнаружения подобных "гостинцев" жителям страны посоветовали обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть.

В Южной Корее решили приостановить соглашение с КНДР из-за шаров с мусором и навозом
В Южной Корее решили приостановить соглашение с КНДР из-за шаров с мусором и навозом

С мая 2024 года КНДР отправила соседям более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. Южнокорейцы пытаются бороться с Пхеньяном зеркальными мерами, посылая на север шары деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях. А недавно Сеул решил подключить ещё и громкоговорители, установленные на границе.

Илья Пушкарев
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