КНДР устроила Южной Корее новую "бомбардировку" мусором
Yonhap: КНДР вновь отправила в Южную Корею воздушные шары с отходами
Шар с мусором, запущенный из Северной в Южную Корею. Обложка © X / Aresinfoservice
Объединённое командование начальников штабов Республики Корея сообщило о новой "атаке" страны воздушными шарами с мусором, запущенными из КНДР. "Бомбардировка" отходами затронула провинцию Кёнгидо, приводит заявление военных Yonhap.
Южнокорейцев призвали не подходить к упавшим воздушным шарам и не трогать их груз. В случае обнаружения подобных "гостинцев" жителям страны посоветовали обратиться в полицию или ближайшую воинскую часть.
С мая 2024 года КНДР отправила соседям более двух тысяч воздушных шаров с мусором, навозом и червями. Южнокорейцы пытаются бороться с Пхеньяном зеркальными мерами, посылая на север шары деньгами, сериалами и клипами в жанре K-pop на USB-накопителях. А недавно Сеул решил подключить ещё и громкоговорители, установленные на границе.