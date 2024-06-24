КНДР любезно отправила в Южную Корею 70 воздушных шаров с червями

КНДР решила снова отправить партию воздушных шаров в Южную Корею. На этот раз там был не только мусор, но и различные паразиты, которых обнаружили 24 июня. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на сообщение министерства объединения Сеула.