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Регион
24 июня, 17:14

КНДР любезно отправила в Южную Корею 70 воздушных шаров с червями

В Южную Корею прилетели воздушные шары с мусором и паразитами из КНДР

Паразиты в воздушных шарах: КНДР снова запустила мусор по небу в Южную Корею. Обложка © freepik.com / jcomp

Паразиты в воздушных шарах: КНДР снова запустила мусор по небу в Южную Корею. Обложка © freepik.com / jcomp

КНДР решила снова отправить партию воздушных шаров в Южную Корею. На этот раз там был не только мусор, но и различные паразиты, которых обнаружили 24 июня. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на сообщение министерства объединения Сеула.

"В некоторых заполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, были обнаружены паразиты, но никаких вредных веществ обнаружено не было", информирует министерство.

После того как специалисты провели исследование 70 воздушных шаров, было выявлено, что в мусоре имеются круглые черви, власоглавы и острицы. Предположительно, данные паразиты произошли из человеческих экскрементов. Южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров.

Напомним, что за последние несколько недель КНДР направила в сторону Южной Кореи более 1 тысячи воздушных шаров с различным мусором. Республика таким образом отомстила за кампании южнокорейских активистов с листовками, осуждающими северокорейский режим. 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила на это шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Спустя некоторое время северокорейцы опять атаковали соседнюю страну шарами, набитыми отходами и навозом. В ответ на это руководство Южной Кореи решило повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры".

K-pop и доллары против мусора и навоза: Южная Корея нанесла ответный "удар" КНДР воздушными шарами
K-pop и доллары против мусора и навоза: Южная Корея нанесла ответный "удар" КНДР воздушными шарами
Наталья Афонина
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