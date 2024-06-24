КНДР любезно отправила в Южную Корею 70 воздушных шаров с червями
В Южную Корею прилетели воздушные шары с мусором и паразитами из КНДР
Паразиты в воздушных шарах: КНДР снова запустила мусор по небу в Южную Корею. Обложка © freepik.com / jcomp
КНДР решила снова отправить партию воздушных шаров в Южную Корею. На этот раз там был не только мусор, но и различные паразиты, которых обнаружили 24 июня. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на сообщение министерства объединения Сеула.
"В некоторых заполненных мусором воздушных шарах, отправленных Северной Кореей в Южную Корею, были обнаружены паразиты, но никаких вредных веществ обнаружено не было", — информирует министерство.
После того как специалисты провели исследование 70 воздушных шаров, было выявлено, что в мусоре имеются круглые черви, власоглавы и острицы. Предположительно, данные паразиты произошли из человеческих экскрементов. Южнокорейские власти попросили граждан не приближаться к местам падения шаров.
Напомним, что за последние несколько недель КНДР направила в сторону Южной Кореи более 1 тысячи воздушных шаров с различным мусором. Республика таким образом отомстила за кампании южнокорейских активистов с листовками, осуждающими северокорейский режим. 29 мая КНДР направила в сторону Сеула 150 воздушных шаров с мусором. Южная Корея ответила на это шарами с долларами и флешками, на которых содержались южнокорейские музыкальные клипы и сериалы. Спустя некоторое время северокорейцы опять атаковали соседнюю страну шарами, набитыми отходами и навозом. В ответ на это руководство Южной Кореи решило повторно запустить громкоговорители на границе с КНДР в качестве "невыносимой меры".