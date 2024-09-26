Лавров: Россия считает разрушительной резолюцию МАГАТЭ по КНДР

Москва отвергает резолюцию генеральной конференции Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) по КНДР, считая документ «вредным, неадекватным и разрушительным». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская сторона с самого начала выражала несогласие с инициативой западных стран, указывая на её негативные последствия.