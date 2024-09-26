Лавров: Россия считает разрушительной резолюцию МАГАТЭ по КНДР
Москва отвергает резолюцию генеральной конференции Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) по КНДР, считая документ «вредным, неадекватным и разрушительным». Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что российская сторона с самого начала выражала несогласие с инициативой западных стран, указывая на её негативные последствия.
Министр подчеркнул, что Россия, обозначив неприемлемость предложенного проекта, указала на отсутствие консенсуса в рамках прошедшей генконференции агентства.
«Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ», — подчеркнул дипломат, чьи слова приводятся на сайте МИД РФ.
Ранее Сергей Лавров рассказал, что страны Запада ввели более 21 тысячи незаконных санкций против Российской Федерации. Эти действия наносят ущерб экономике беднейших стран. Напомним, что глава российского МИД прибыл в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия ГА ООН.
Life.ru