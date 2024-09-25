Лавров: Запад ввёл более 21 тысячи незаконных антироссийских санкций
Страны Запада ввели более 21 тысячи незаконных санкций против Российской Федерации. Эти действия наносят ущерб экономике беднейших стран. Такое заявление сделал глава дипломатии РФ Сергей Лавров, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
«За последние 10 лет против только России коллективным Западом введено свыше 21 тысячи незаконных ограничений. Их экстерриториальное применение — это ещё больший одиозный, нелегитимный рейдерский подход, [который] бьёт по беднейшим странам и нуждающимся группам населения, лишая их доступных продовольствий, энергоресурсов и удобрений», — констатировал министр иностранных дел России.
Напомним, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк, где проходит 79-я сессия ГА ООН, в рамках которой 24 сентября стартовала неделя высокого уровня. На мероприятии будут присутствовать свыше 130 лидеров государств и более 100 глав МИД. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский уже выступили на полях Генассамблеи. А Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И.
Life.ru