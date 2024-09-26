Лавров и Сийярто «сверили часы» на Генассамблее ООН
Лавров встретился с Сийярто на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Встреча Сергея Лаврова и Петера Сийярто в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломаты «сверили часы» по широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия, а также обсудили проблемы международного масштаба.
На снимке с крепким рукопожатием глав МИД двух держав их лица озаряют искренние улыбки. Галстук Сийярто выполнен в цветах георгиевской ленты.
«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины», — сообщила пресс-служба МИД РФ.
Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН 24 сентября и сразу же столкнулась с необоснованными ограничениями. Впрочем, холодный приём не помешал министру провести ряд важных встреч.