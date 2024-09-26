Лавров и Сийярто «сверили часы» на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломаты «сверили часы» по широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия, а также обсудили проблемы международного масштаба.

На снимке с крепким рукопожатием глав МИД двух держав их лица озаряют искренние улыбки. Галстук Сийярто выполнен в цветах георгиевской ленты.