Журналистам пула Лаврова выдали визы США с ограничениями на передвижение

На мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке не обошлось без ограничений для российских журналистов. Визовые документы, выданные представителям пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, содержат строгие условия: передвижение разрешено лишь в пределах 25 миль (около 40 км) от центра города. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.

Такое решение вызывает вопросы о свободе передвижения и доступе к информации. Журналисты, которые прибыли освещать важные международные события, оказались в ситуации, где их возможности существенно ограничены.

Это обстоятельство ставит под сомнение прозрачность процесса и может повлиять на качество репортажей, поскольку пресса не сможет полноценно взаимодействовать с событиями, происходящими за пределами установленной зоны, например, посетить Вашингтон для интервью. Из-за подобных ограничений журналистам может быть трудно получить полный доступ к информации, необходимой для объективного освещения мероприятий Генассамблеи.