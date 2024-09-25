Журналистам пула Лаврова выдали визы США с ограничениями на передвижение
На мероприятиях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке не обошлось без ограничений для российских журналистов. Визовые документы, выданные представителям пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, содержат строгие условия: передвижение разрешено лишь в пределах 25 миль (около 40 км) от центра города. Об этом рассказал корреспондент ТАСС.
Такое решение вызывает вопросы о свободе передвижения и доступе к информации. Журналисты, которые прибыли освещать важные международные события, оказались в ситуации, где их возможности существенно ограничены.
Это обстоятельство ставит под сомнение прозрачность процесса и может повлиять на качество репортажей, поскольку пресса не сможет полноценно взаимодействовать с событиями, происходящими за пределами установленной зоны, например, посетить Вашингтон для интервью. Из-за подобных ограничений журналистам может быть трудно получить полный доступ к информации, необходимой для объективного освещения мероприятий Генассамблеи.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Неделя высокого уровня ГА ООН началась 24 сентября.
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