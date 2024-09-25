«Левиафан с щупальцами»: Милей обвинил ООН в неэффективности

Президент Аргентины Хавьер Милей, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, подверг резкой критике работу международной организации. Он назвал ООН «левиафаном с щупальцами», отметив, что она перестала выполнять задачи, поставленные при её создании.

«Организация, которая была задумана как щит для защиты царства людей, превратилась в левиафана с многочисленными щупальцами, который пытается решить не только, что должно делать каждое государство-член, но и как должны жить все люди на земле», — заявил он в рамках общеполитической дискуссии.

Милей также упрекнул ООН за регулярные голосования против Израиля, назвав его «единственной страной на Ближнем Востоке, которая защищает либеральную демократию». Помимо этого, президент отметил, что организация не справляется с защитой территориального суверенитета своих членов, сославшись на многолетний спор Аргентины и Великобритании за Мальвинские (Фолклендские — прим. Life.ru) острова.

Аргентина и Великобритания ведут территориальный спор за Мальвинские острова уже более 200 лет. В 1982 году между странами произошёл вооружённый конфликт, в котором латиноамериканская страна потерпела поражение, потеряв 649 военнослужащих. В 2013 году на референдуме жители островов проголосовали за то, чтобы остаться под властью Британии, однако Аргентина не признала результаты этого голосования.