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18 сентября, 23:59

В Венесуэле запросили ордер на задержание Милея

Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Причиной тому послужила конфискация Штатами венесуэльского самолёта Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе.

Как сообщил генпрокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, ведомство занимается оформлением ордеров на задержание Милея, его сестры и по совместительству генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Они обвиняются в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег.

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Напомним, 2 сентября Минюст США арестовал в Доминикане самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американцы переправили борт в штат Флорида. По данным ведомства, воздушное судно якобы было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. 4 сентября американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России указали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.

Оксана Попова
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