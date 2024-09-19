В Венесуэле запросили ордер на задержание Милея
Генпрокуратура Венесуэлы запросила ордер на арест президента Аргентины Милея
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Прокуратура Венесуэлы запросила выдачу ордера на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Причиной тому послужила конфискация Штатами венесуэльского самолёта Emtrasur, который находился в Буэнос-Айресе.
Как сообщил генпрокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб, ведомство занимается оформлением ордеров на задержание Милея, его сестры и по совместительству генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич. Они обвиняются в «краже с отягчающими обстоятельствами» и отмывании денег.
Напомним, 2 сентября Минюст США арестовал в Доминикане самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американцы переправили борт в штат Флорида. По данным ведомства, воздушное судно якобы было приобретено с нарушением мер экспортного контроля и законодательства США о санкциях. 4 сентября американцы захватили ещё один самолёт Венесуэлы. Власти Венесуэлы назвали действия Штатов пиратством. В МИД России указали, что этим Вашингтон наплевал на все международные правила.