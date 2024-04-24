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24 апреля, 08:04

Миллион аргентинцев вышли на протесты по всей стране из-за реформы Милея

Митинг в Буэнос-Айресе с участием 800 тысяч человек. Фото © X / Martín Lousteau

Митинг в Буэнос-Айресе с участием 800 тысяч человек. Фото © X / Martín Lousteau

В Аргентине прошли массовые протесты против реформ в сфере университетского образования, на акции по всей стране вышли более миллиона человек. Больше всего — 800 тысяч — собрал митинг в Буэнос-Айресе, сообщил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео.

Протесты в Аргентине. Видео © X / Mariae (BuenosAires) / Uki Goñi / Ekonomat

"Сегодня на этой площади 800 тысяч аргентинцев и более миллиона по всей стране, которые гордятся нашим государственным университетом", сказал он со сцены на площади Мая перед президентским дворцом, его цитирует издание Página 12.

Митинг в Буэнос-Айресе с участием 800 тысяч человек. Фото © X / Martín Lousteau

Митинг в Буэнос-Айресе с участием 800 тысяч человек. Фото © X / Martín Lousteau

Массовые манифестации по всей стране организовали представители 57 государственных университетов Аргентины и несколько профсоюзов. Протестующие встали на защиту общедоступного и бесплатного высшего образования на фоне продвигаемых правительством президента страны Хавьера Милея реформ. Они, в частности, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.

Президент Аргентины Хавьер Милей сразу после инаугурации 10 декабря 2023 года выступил за шоковые реформы в экономике. После этого страну захлестнули масштабные протесты, что, впрочем, не сподвигло нового главу государства отказаться от озвученных планов.

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Андрей Бражников
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