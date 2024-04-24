Миллион аргентинцев вышли на протесты по всей стране из-за реформы Милея

В Аргентине прошли массовые протесты против реформ в сфере университетского образования, на акции по всей стране вышли более миллиона человек. Больше всего — 800 тысяч — собрал митинг в Буэнос-Айресе, сообщил генеральный секретарь аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео.

"Сегодня на этой площади 800 тысяч аргентинцев и более миллиона по всей стране, которые гордятся нашим государственным университетом", — сказал он со сцены на площади Мая перед президентским дворцом, его цитирует издание Página 12.

Митинг в Буэнос-Айресе с участием 800 тысяч человек. Фото © X / Martín Lousteau