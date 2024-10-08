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8 октября, 13:47

МО РФ: ВС РФ уничтожили французскую самоходку ударом с БПЛА в Сумской области

ВС РФ атаковали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

ВС РФ атаковали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Армия России смогла уничтожить французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Удар по вооружению нанесли военнослужащие группировки «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ разбили различные боекомплекты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в районе лесополосы. После определения и подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — заявили в ведомстве.

В итоге нанесённого расчётом БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства была уничтожена. Под атаку также попали различные боекомплекты ВСУ.

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Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили контейнеровоз со снарядами, склада и цеха, которые производили дроны для украинской армии. Помимо этого парни нанесли удар по живой силе ВСУ и военной технике противника в 142-х районах. Бойцы РФ нанесли удары с помощью БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск.

Наталья Афонина
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