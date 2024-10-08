МО РФ: ВС РФ уничтожили французскую самоходку ударом с БПЛА в Сумской области

Армия России смогла уничтожить французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Удар по вооружению нанесли военнослужащие группировки «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Бойцы ВС РФ разбили различные боекомплекты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведывательных мероприятий с помощью БПЛА в Сумской области выявили огневую позицию самоходной артиллерийской установки Caesar ВСУ в районе лесополосы. После определения и подтверждения точных координат места нахождения САУ противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — заявили в ведомстве.

В итоге нанесённого расчётом БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара 155-мм САУ Caesar французского производства была уничтожена. Под атаку также попали различные боекомплекты ВСУ.