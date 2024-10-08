Склад и цех по производству БПЛА: В Минобороны РФ отчитались об успехах на фронте

Наши парни за сутки лишили ВСУ контейнеровоза со снарядами, склада и цеха, который производил дроны для украинской армии. О фронтовых успехах ВС РФ отчитались в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах», — говорится в сообщении военного ведомства.