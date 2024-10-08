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8 октября, 09:40

Склад и цех по производству БПЛА: В Минобороны РФ отчитались об успехах на фронте

ВС РФ поразили контейнеровоз со снарядами, склад и цех по производству БПЛА ВСУ

Наши парни за сутки лишили ВСУ контейнеровоза со снарядами, склада и цеха, который производил дроны для украинской армии. О фронтовых успехах ВС РФ отчитались в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска ударили оперативно-тактическим комплексом (ОТРК) «Искандер» по пункту временной дислокации 72-й бригады ВСУ в Днепропетровской области. Противник прятался на территории промышленного предприятия Павлограда. А группировка войск «Центр» за сутки лишила врага более 420 военнослужащих и одного немецкого танка Leopard.

Обложка ©

Telegrram / Минобороны России

Александра Мышляева
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