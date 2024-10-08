Главные новости СВО: Штурмовики зачищают центр Торецка, Зеленский повысил генерала-неудачника, 8 октября Российские войска выбили украинских тиктокеров с агрегатного завода, в Киеве расклеили плакаты с Путиным — новости СВО в материале Life.ru. 8 октября, 08:31 Российские военные в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 8 октября

ВСУ теряют ещё один крупный региональный город — Торецк — в Донецкой Народной Республике. Российские штурмовики прорвались в его центр. В Сети появились видео с камер украинских солдат, возможно, убитых при штурме. Telegram-канал Condottiero пишет о ситуации в городе: «Ресурсы ВСУ голосят в разнобой. От «битва за каждый подъезд в центре» до «россияне на восточной окраине». Фактически штурмовые группы уже в центре. Ждём».

Поражения ВСУ не способствуют высокому моральному духу личного состава. Украинская Генпрокуратура фиксирует рост количества случаев дезертирства. А наши бойцы захватывают всё больше брошенной украинцами западной техники. В выигрыше остаётся только украинское командование. Так, полковник ВСУ Александр Луценко за свои «блестящие» действия под Покровском получил из рук Зеленского чин генерала.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая прокомментировала повышение генерала-неудачника: «Он (Луценко. — Прим. ред.) руководит этой группировкой [войск «Донецк»] со времён прорыва в Очеретине. В августе, через несколько недель после того, как русские захватили Прогресс, а люди из окружения выходили как могли и без его приказа, он получил орден Богдана Хмельницкого второй степени. Сейчас его повысили до генерала — как раз после того, как 72-й бригаде пришлось самостоятельно и без приказа выходить из давнего окружения в Угледаре. За Угледаром не были подготовлены рубежи обороны, а измученная 72-я бригада, преданные подразделения и смежники получили новые адские задачи вместо восстановления. Все события, начиная с Очеретина, связаны с Луценко».

Военнослужащий диверсионно-разведывательного отряда «Барс-31» во время установки 82-мм миномёта БМ-37. Фото © ТАСС / Александр Река

Харьковская область, 8 октября

В Харьковской области в городе Волчанске наши бойцы вновь заняли агрегатный завод. Ранее на него заходили сотрудники украинского ГУР, они провели фотосессию и покинули позицию. Военный эксперт Владислав Угольный отмечает: «Отбили завод в Волчанске — хорошо, но не ожидаю драматических изменений на том участке. Оскольская операция продолжается. Сейчас зацепимся нормально за прилегающие населённые пункты и клин будем расширять как на Купянск, так и на Боровую. Это хорошо».

В тылу противника наши Ракетные войска поражают склады боеприпасов и пункты управления. Особенно важной является контрбатарейная борьба против вражеской артиллерии, обстреливающей приграничные города. Зачастую получается уничтожать и образцы западной техники. Несмотря на потери, противник загоняет в приграничные области всё новые и новые машины.

Запорожская область, 8 октября

ВС РФ продолжают активные действия в Запорожской области в районе Каменского, что неизбежно отвлекает силы врага от и так рушащегося Донбасского фронта. Вполне возможно, что наступление российских войск призвано сорвать концентрацию украинских сил в районе Энергодара. Telegram-канал «Рыбарь» насчёт нового наступления российских войск пишет: «Вероятно, что уже в скором времени мы увидим аналогичные Каменскому атаки российских войск, направленные в наиболее слабые места обороны украинских формирований, «расслабившихся» от долгого затишья на южном фронте. Тем более что подобных «тихих» мест на данном направлении немало».

В районе Работина наши парни уже начали активнее работать по позициям ВСУ. Как обычно, крайне эффективно действуют запорожские операторы БПЛА. За последнее время на их счету уже не один десяток уничтоженных украинских военных.

Боевая машина противника не выдержала удара «Ланцетом». Видео © Telegram / Минобороны России

Киев поздравил Путина с днём рождения

Украинские подпольщики из Киева провели акцию, приуроченную ко дню рождения президента. По дворам, на исторических и административных зданиях были расклеены листовки со словами: «Путин придёт — порядок наведёт». Партизаны в числе прочего заклеивали лицом президента украинские свастики и вольфсангели. Больше всего листовок досталось столь ненавистным на Украине ТЦК. Подпольщики заклеили плакатами целый микроавтобус украинских военкомов, припаркованный в одном из киевских дворов.

Авторы Кирилл Золотарев