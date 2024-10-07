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7 октября, 10:13

Российские солдаты отправили «к праотцам» очередной немецкий танк Leopard

ВСУ потеряли более 420 бойцов и танк Leopard в зоне группировки «Центр» ВС РФ

Украинская армия в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потеряла более 420 военнослужащих и один немецкий танк Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Противник потерял <...> три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США», — рассказали представители ведомства.

Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября
Сводки СВО: ВС РФ перешли запорожское водохранилище, удар ОДАБ-1500 по позициям ВСУ в Волчанске, 7 октября

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после сдачи украинской армией Угледара российские ВС усилили натиск, заставив солдат ВСУ ещё быстрее пятиться назад по всему 1200-километровому фронту. По его словам, с наступлением холодов противнику придётся ещё хуже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Владимир Озеров
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