Российские солдаты отправили «к праотцам» очередной немецкий танк Leopard
ВСУ потеряли более 420 бойцов и танк Leopard в зоне группировки «Центр» ВС РФ
Украинская армия в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потеряла более 420 военнослужащих и один немецкий танк Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
«Противник потерял <...> три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США», — рассказали представители ведомства.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после сдачи украинской армией Угледара российские ВС усилили натиск, заставив солдат ВСУ ещё быстрее пятиться назад по всему 1200-километровому фронту. По его словам, с наступлением холодов противнику придётся ещё хуже.
Shutterstock / FOTODOM / WildSnap