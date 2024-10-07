Российские солдаты отправили «к праотцам» очередной немецкий танк Leopard

Украинская армия в зоне ответственности группировки войск «Центр» за сутки потеряла более 420 военнослужащих и один немецкий танк Leopard. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Противник потерял <...> три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три 152-мм гаубицы «Мста-Б» и два 105-мм орудия М119 производства США», — рассказали представители ведомства.