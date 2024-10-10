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10 октября, 11:23

ВСУ за сутки потеряли свыше 200 солдат под Курском, общие потери превысили 21550

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла свыше 200 военных и семь единиц боевой техники. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, также пять ВСУшников сдались в плен.

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены три танка, боевая бронированная машина, а также миномёт, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 21 550 боевиков, 139 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 БТР, 892 боевые бронированные машины, 590 автомобилей, 177 артиллерийских орудий и 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 46 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, среди них — 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Минобороны показало видео освобождения Покровского в Курской области
Минобороны показало видео освобождения Покровского в Курской области

А ранее Росгвардия показала видео ликвидации украинской ДРГ в курском приграничье. Российские бойцы смогли обнаружить вражескую группу с помощью беспилотника.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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