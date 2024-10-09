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9 октября, 13:49

Минобороны показало видео освобождения Покровского в Курской области

Десантники освободили хутор Покровский в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве показали видео из населённого пункта.

Видео освобождения Покровского в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск «Север» освободили населённый пункт Покровский, расположенный в Суджанском районе Курской области», — отметили в министерстве.

Там добавили, что, продвигаясь, российские бойцы штурмом взяли опорные пункты ВСУ. А при доразведке украинских позиций десантники вскрыли основные огневые средства противника. Последовала артиллерийская подготовка, после которой десант вошёл и овладел опорником ВСУ. При этом отмечается, что украинские военные были напуганы, побросали свои позиции и даже оставили документы.

В освобождении населённого пункта участвовали штурмовые группы на БМП-2, уточняет телеканал «Звезда».

Напомним, ранее сообщалось, что российские бойцы изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области. Кроме Покровского, речь идёт о деревне Новая Сорочина.

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ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Наши бойцы отразили атаку и продолжают выдавливать вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Всего в ходе сражений противник потерял более 21 тысячи военных.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Никонов
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