«Может, ему ногу прострелить?»: Имам из Курска рассказал, как встретил бойцов ВСУ в российской форме

Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов встретил солдат ВСУ, которые были переодеты в российскую форму. О том, как прошла его встреча с недругами, он рассказал РИА «Новости».

«В одном из посёлков мы нашли обстрелянные машины. И заброшенная улица была, ни собак, ни кошек, никого не было. Вижу открытый магазин. Хотел у кого-то что-то спросить, узнать, какая ситуация», — рассказал имам.

В продуктовом Салимсултанов встретил военных в российской форме, которые заявили, «что всё хорошо, всё в порядке». В итоге солдаты проверили у него документы и попросили ключи от автомобиля. На вопрос, зачем им автомобиль, военные начали говорить между собой на украинском.

«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил имам.

В итоге солдаты забрали ключи и выбросили их в сторону. Потом сели в свой автомобиль и приказали не следовать за ними.