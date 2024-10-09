«Может, ему ногу прострелить?»: Имам из Курска рассказал, как встретил бойцов ВСУ в российской форме
Имам встретил под Курском солдат ВСУ, переодетых в российскую форму
Председатель курской мусульманской организации «Рассвет» при Московском муфтияте Иса Салимсултанов встретил солдат ВСУ, которые были переодеты в российскую форму. О том, как прошла его встреча с недругами, он рассказал РИА «Новости».
«В одном из посёлков мы нашли обстрелянные машины. И заброшенная улица была, ни собак, ни кошек, никого не было. Вижу открытый магазин. Хотел у кого-то что-то спросить, узнать, какая ситуация», — рассказал имам.
В продуктовом Салимсултанов встретил военных в российской форме, которые заявили, «что всё хорошо, всё в порядке». В итоге солдаты проверили у него документы и попросили ключи от автомобиля. На вопрос, зачем им автомобиль, военные начали говорить между собой на украинском.
«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил имам.
В итоге солдаты забрали ключи и выбросили их в сторону. Потом сели в свой автомобиль и приказали не следовать за ними.
Ранее стало известно, что в Курской области составляют списки иностранных наёмников, которые приняли сторону ВСУ. Данный вопрос стоит на плотном контроле у российских компетентных органов. Всего с начала СВО к уголовной ответственности привлекли не менее 785 иностранцев, принявших участие в боевых действиях на стороне Украины.
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