«Мамочка, помоги!» ВСУ звонят маме пленного российского бойца и пытают её сына на камеру

Спецслужбы Украины начали шантажировать сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко. Бойцы звонили женщине по телефону и демонстрировали пытки над её попавшим в плен сыном — солдатом ВС РФ. Об этом SHOT рассказала сама Валентина.

Спецслужбы Украины звонят матери бойца ВС РФ и пытают её сына на камеру. Видео © SHOT

Все звонки были по видеосвязи. Женщина лично видела, как происходят издевательства. Украинские спецслужбы связывались с ней несколько раз.

«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги». И всё. Потом они пропадали на время. Звонили несколько раз. Его били электрошокером, показали мне его с полуобнажённым торсом. Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу», — сказала Иванченко.

С помощью подобных методов враг пытается получить от женщины внутреннюю документацию Росгвардии и списки личного состава. На выполнение задание Иванченко отвели не более суток и пообщали, что если она сможет выполнить условия, то украинцы внесут бойца в список пленных, а потом обменяют. Напуганная Валентина обратилась за помощью к российским силовикам.