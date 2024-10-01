«Мамочка, помоги!» ВСУ звонят маме пленного российского бойца и пытают её сына на камеру
ВСУ шантажируют мать пленного солдата РФ, требуя добыть список бойцов Росгвардии
Спецслужбы Украины начали шантажировать сотрудницу Росгвардии по ДНР Валентину Иванченко. Бойцы звонили женщине по телефону и демонстрировали пытки над её попавшим в плен сыном — солдатом ВС РФ. Об этом SHOT рассказала сама Валентина.
Спецслужбы Украины звонят матери бойца ВС РФ и пытают её сына на камеру. Видео © SHOT
Все звонки были по видеосвязи. Женщина лично видела, как происходят издевательства. Украинские спецслужбы связывались с ней несколько раз.
«Я слышала, как его били, он кричал: «Мамочка, помоги». И всё. Потом они пропадали на время. Звонили несколько раз. Его били электрошокером, показали мне его с полуобнажённым торсом. Мне говорили, что если я не сделаю то, что они говорят, то сына я больше не увижу», — сказала Иванченко.
С помощью подобных методов враг пытается получить от женщины внутреннюю документацию Росгвардии и списки личного состава. На выполнение задание Иванченко отвели не более суток и пообщали, что если она сможет выполнить условия, то украинцы внесут бойца в список пленных, а потом обменяют. Напуганная Валентина обратилась за помощью к российским силовикам.
О жестоком отношении ВСУ по отношению к гражданам России и бойцам ВС РФ стало известно уже давно. Также киевские военнослужащие каждый раз, сдаваясь в плен, рассказывают о тяжёлых условиях, в которых приходиться жить и сражаться бойцам Украины. Например, один из мобилизованных хотел дезертировать в первый день службы. По словам Максима Шевченко, солдаты ВСУ являются простым мясом для украинских властей.