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9 октября, 11:27

Российские бойцы изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области

Российские военные освободили два населённых пункта в Курской области — хутор Покровский и деревню Новая Сорочина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский», — отметили в оборонном ведомстве.

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А накануне Армия России освободила Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР. Эти населённые пункты находятся на Угледарском и Покровском направлении соответственно.

Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили атаку, наши парни до сих пор ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Всего в ходе сражений противник потерял более 21 тысячи военных.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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