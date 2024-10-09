Российские бойцы изгнали ВСУ из двух населённых пунктов в Курской области

А накануне Армия России освободила Золотую Ниву и Зоряное Первое в ДНР. Эти населённые пункты находятся на Угледарском и Покровском направлении соответственно.

Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили атаку, наши парни до сих пор ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление. Отмечалось, что ВСУ не оставляли попыток ворваться в регион, однако это им не удалось. Всего в ходе сражений противник потерял более 21 тысячи военных.