Су-25 ВКС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в военном ведомстве.