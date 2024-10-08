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8 октября, 15:38

Су-25 ВКС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Штурмовики Су-25 сорвали ротацию украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Су-25 сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета»,сообщили в военном ведомстве.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по украинским военным аэродромам. В МО отметили, что все цели были успешно поражены.

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Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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