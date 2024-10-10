Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 18:28

Российский посол обвинил Запад в молчании на фоне расстрелов жителей Курской области

Посол Тарабрин: ВСУ убивают и издеваются над курянами, но Запад молчит

ВСУшники расстреливают жителей Курской области, однако Запад никак не реагирует на это. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Украинские националисты в шевронах и касках времён Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — сказал дипломат, выступая на 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Он напомнил, что на улицах украинских городов сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют их на фронт. А уклонистов, которые пытаются сбежать из страны, расстреливают на границе, добавил Тарабрин. Всё это Запад, по словам посла, также предпочитает не замечать. Кроме того, добавил он, когда киевские власти отказались проводить президентские выборы, нарушая конституцию Незалежной, западные политики вновь промолчали.

При этом многие американские и европейские чиновники трубят о том, как надо поскорее принять Украину в Европейский союз и НАТО. Выходит, что именно такая страна «полностью отвечает западным стандартам демократии», подчеркнул Тарабрин.

«В упор расстреляли»: Житель Курской области рассказал о расправе ВСУшников над детьми
«В упор расстреляли»: Житель Курской области рассказал о расправе ВСУшников над детьми

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей курского приграничья. По словам дипломата, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Среди заложников — дети, женщины и инвалиды. В дипведомстве также уточнили, что российская сторона располагает поимённым списком соотечественников, которых ВСУ захватили в плен.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • ВСУ
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров