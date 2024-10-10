ВСУшники расстреливают жителей Курской области, однако Запад никак не реагирует на это. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

«Украинские националисты в шевронах и касках времён Третьего Рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — сказал дипломат, выступая на 107-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

Он напомнил, что на улицах украинских городов сотрудники военкоматов похищают мужчин и отправляют их на фронт. А уклонистов, которые пытаются сбежать из страны, расстреливают на границе, добавил Тарабрин. Всё это Запад, по словам посла, также предпочитает не замечать. Кроме того, добавил он, когда киевские власти отказались проводить президентские выборы, нарушая конституцию Незалежной, западные политики вновь промолчали.

При этом многие американские и европейские чиновники трубят о том, как надо поскорее принять Украину в Европейский союз и НАТО. Выходит, что именно такая страна «полностью отвечает западным стандартам демократии», подчеркнул Тарабрин.