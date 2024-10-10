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10 октября, 12:08
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«В упор расстреляли»: Житель Курской области рассказал о расправе ВСУшников над детьми

Житель Курской области рассказал, как бойцы ВСУ расстреляли мужчину троих детей

Украинские военные расстреляли мужчину и трёх детей, которые пытались покинуть село Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал местный житель, двоюродный брат которого стал жертвой ВСУшников.

«Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Расстреливают без разбора. Брата моего двоюродного расстреляли в упор. Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли», — приводит ТАСС его слова.

Мужчина добавил, что после вторжения в Курскую область операторы FPV-дронов ВСУ начали охотиться на автомобили с гражданскими.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ захватывают жителей курского приграничья. По словам дипломата, сведения о создании Киевом концлагерей для мирного населения подтверждены родственниками пострадавших. Среди заложников — дети, женщины и инвалиды. В дипведомстве также уточнили, что Россия располагает поимённым списком соотечественников, которых ВСУ захватили в плен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Демьянова
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