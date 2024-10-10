Украинские военные расстреляли мужчину и трёх детей, которые пытались покинуть село Малая Локня в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал местный житель, двоюродный брат которого стал жертвой ВСУшников.

«Поляков слышали и чернокожих замечали все подряд. Расстреливают без разбора. Брата моего двоюродного расстреляли в упор. Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли», — приводит ТАСС его слова.

Мужчина добавил, что после вторжения в Курскую область операторы FPV-дронов ВСУ начали охотиться на автомобили с гражданскими.