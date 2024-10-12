В Киеве приняли, что Россия сохранит за собой полученные территории, пишут СМИ

Позиция Киева касательно сохранения территорий скоро может измениться, так как мирная сделка с Россией должна быть также выгодна для Москвы. С таким мнением выступило немецкое издание Der Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Однако без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России», — подчеркнул он.