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12 октября, 06:45

В Киеве приняли, что Россия сохранит за собой полученные территории, пишут СМИ

Spiegel: В Киеве считают, что договориться с РФ о мире без уступок невозможно

Позиция Киева касательно сохранения территорий скоро может измениться, так как мирная сделка с Россией должна быть также выгодна для Москвы. С таким мнением выступило немецкое издание Der Spiegel cо ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника.

«Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция <…> России. Однако без уступок это будет невозможно. Сделка также должна быть выгодной для России», — подчеркнул он.

По информации источника, западная поддержка Киеву в будущем будет только снижаться, причём несмотря на итоги президентских выборов в США. Более того, власти Незалежной «беспокоит» моральный дух в ВСУ: «Люди на самом деле больше не хотят воевать».

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Недавно американская газета The Washington Post отметила, что ослабшие позиции Украины на фоне уверенного наступления российских войск и провала атаки ВСУ на Курскую область подталкивают Владимира Зеленского быть более открытым к мирным переговорам с РФ. В Киеве всё реже говорят про «план победы».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Николай Рюмин
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