Ослабшие позиции Украины на фоне уверенных наступательных действий российских войск и провала атаки ВСУ на Курскую область заставляют Владимира Зеленского быть более открытым к мирным переговорам с РФ. Об этом заявила американская газета The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.

В материале говорится, что Зеленский, чувствуя потерю позиций ВСУ, становится более открытым к переговорному процессу. От украинской власти всё реже звучат лозунги о победе и всё чаще — о завершении конфликта. Журналисты отмечают, что Москва не будет уступать Киеву занятые территории.

В издании отметили, что ранее Зеленский настаивал на завершении конфликта на условиях киевского режима, сейчас же это становится всё менее вероятным.