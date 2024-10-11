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11 октября, 07:39

Провалы ВСУ подталкивают Зеленского к диалогу с Россией, считают в США

WP: Зеленский приближается к переговорам с Россией из-за ослабших Украины

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ослабшие позиции Украины на фоне уверенных наступательных действий российских войск и провала атаки ВСУ на Курскую область заставляют Владимира Зеленского быть более открытым к мирным переговорам с РФ. Об этом заявила американская газета The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.

В материале говорится, что Зеленский, чувствуя потерю позиций ВСУ, становится более открытым к переговорному процессу. От украинской власти всё реже звучат лозунги о победе и всё чаще — о завершении конфликта. Журналисты отмечают, что Москва не будет уступать Киеву занятые территории.

В издании отметили, что ранее Зеленский настаивал на завершении конфликта на условиях киевского режима, сейчас же это становится всё менее вероятным.

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Недавно полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявил, что потеря Угледара приведёт ВСУ к «потере всего» уже к грядущей зиме. В Германии уверены, что киевский режим не сможет вернуть территории, которые освободили российские войска.

Николай Рюмин
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