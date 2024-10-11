Провалы ВСУ подталкивают Зеленского к диалогу с Россией, считают в США
WP: Зеленский приближается к переговорам с Россией из-за ослабших Украины
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Ослабшие позиции Украины на фоне уверенных наступательных действий российских войск и провала атаки ВСУ на Курскую область заставляют Владимира Зеленского быть более открытым к мирным переговорам с РФ. Об этом заявила американская газета The Washington Post со ссылкой на западных дипломатов.
В материале говорится, что Зеленский, чувствуя потерю позиций ВСУ, становится более открытым к переговорному процессу. От украинской власти всё реже звучат лозунги о победе и всё чаще — о завершении конфликта. Журналисты отмечают, что Москва не будет уступать Киеву занятые территории.
В издании отметили, что ранее Зеленский настаивал на завершении конфликта на условиях киевского режима, сейчас же это становится всё менее вероятным.
Недавно полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле заявил, что потеря Угледара приведёт ВСУ к «потере всего» уже к грядущей зиме. В Германии уверены, что киевский режим не сможет вернуть территории, которые освободили российские войска.