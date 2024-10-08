Бросили на верную смерть: ВСУ оставили сослуживцев, убегая из Угледара

Часть раненых бойцов ВСУ оставили умирать на позициях при отходе из Угледара. Об этом рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко в беседе с украинским изданием «Главком». По его словам, в зоне ответственности группировки удерживать позиции стало невозможно, поэтому солдаты бежали.

«К сожалению, определённое количество людей мы не смогли забрать. Под огнём противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время манёвренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал военный.