Бросили на верную смерть: ВСУ оставили сослуживцев, убегая из Угледара
Комбриг Охрименко: ВСУ оставили на позициях раненых при отходе из Угледара
Часть раненых бойцов ВСУ оставили умирать на позициях при отходе из Угледара. Об этом рассказал командир 72-й бригады ВСУ Александр Охрименко в беседе с украинским изданием «Главком». По его словам, в зоне ответственности группировки удерживать позиции стало невозможно, поэтому солдаты бежали.
«К сожалению, определённое количество людей мы не смогли забрать. Под огнём противника группы эвакуации, которые выходили, иногда даже не могли выйти к точке встречи. Во время манёвренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — сказал военный.
Он отметил, что во время боёв в Угледаре соотношение сил составляло примерно 1:9 в пользу россиян. По его словам, уже после 27 сентября обстановка стала очень напряжённой, удерживать город для ВСУ дальше стало невозможно, так как ВС РФ окружили все фланги украинцев, поэтому украинские военные не смогли осуществлять эвакуацию и пополнение боеприпасами.
Напомним, в начале октября армия России взяла под контроль Угледар, наши парни подняли триколор РФ над зданием местной администрацией. 6 октября в городе не осталось бойцов армии противника. Участвовавших в освобождении города российских солдат представили к государственным наградам.
Telegram / Зеленский